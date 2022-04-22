Любые попытки аннексии повлекут для РФ санкции и разруху - Зеленский

В своем ночном обращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский предупредил РоSSию, что любые попытки аннексии приведут к санкциям, которые повлекут разруху, как после революции 1917 года, сообщает CNN .

"Я хочу сказать прямо сейчас: если кто-то хочет новую аннексию, она может привести только к новым мощным санкциям в отношении РоSSии. Вы сделаете свою страну такой нищей, какой она не была с революции 1917 года. Так что лучше искать мир сейчас", - сказал Зеленский.

Он призвал жителей южных регионов Херсонской и Запорожсткой областей быть очень осторожным с информаций, которую они предоставляют роSSийским войскам.

«Если они попросят вас заполнить какие-нибудь анкеты, указать свои паспортные, вы должны знать - это не не для того, чтобы помочь вам ...Это направлено на фальсификацию так называемого референдума на вашей земле, по сценарию написанного в Москве шоу, - сказал он.

Зеленский поблагодарил премьер-министров Испании и Дании за их поддержку и за визит в Киев , а также премьер-министра Дании за его проявление готовности к поддержке послевоенной реконструкции Украины, в частности, Николаева.