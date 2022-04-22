Любые попытки аннексии повлекут для РФ санкции и разруху - Зеленский

Чтобы не сделать РоSSию нищей, как после революции 1917 года, украинский президент посоветовал искать мир сейчас

Любые попытки аннексии повлекут для РФ санкции и разруху - Зеленский
© Офис президента

В своем ночном обращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский предупредил РоSSию, что любые попытки аннексии приведут к санкциям, которые повлекут разруху, как после революции 1917 года, сообщает CNN.

"Я хочу сказать прямо сейчас: если кто-то хочет новую аннексию, она может привести только к новым мощным санкциям в отношении РоSSии. Вы сделаете свою страну такой нищей, какой она не была с революции 1917 года. Так что лучше искать мир сейчас", - сказал Зеленский.

Он призвал жителей южных регионов Херсонской и Запорожсткой областей быть очень осторожным с информаций, которую они предоставляют роSSийским войскам.

«Если они попросят вас заполнить какие-нибудь анкеты, указать свои паспортные, вы должны знать - это не не для того, чтобы помочь вам ...Это направлено на фальсификацию так называемого референдума на вашей земле, по сценарию написанного в Москве шоу, - сказал он.

Зеленский поблагодарил премьер-министров Испании и Дании за их поддержку и за визит в Киев, а также премьер-министра Дании за его проявление готовности к поддержке послевоенной реконструкции Украины, в частности, Николаева.

Президент Украины также поблагодарил США за дополнительную поддержку, заявив, что «Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки нашего государства. Мы благодарны за это. Этот пакет содержит очень мощные инструменты защиты для наших военных. В частности, это артиллерия, дроны. Это то, что мы ожидали».


Юлия Мельничук, ZN.ua

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