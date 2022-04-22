"Значительные потери": в больницу на Луганщине оккупанты свозят сотни раненых и погибших, новые данные

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Противник продолжает нести сокрушительные потери, а выжившим не платят «боевые».

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, согласно данным, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих рф (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

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Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, участвовавший в боевых действиях на территории Украины, не получил так называемые “боевые” средства за март.

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Из-за єтого военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.


Катерина Петренко, politeka.net

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