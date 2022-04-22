«Современные» роSSийские крылатые ракеты оснащены электроникой разработанной в 60-х годах прошлого века — ГУР Минобороны

РоSSийские СМИ сообщали об этих ракетах как о гордости новейшего высокоточного оружия РФ, информирует ZN.ua.

«Современные» роSSийские крылатые ракеты оснащены электроникой разработанной в 60-х годах прошлого века — ГУР Минобороны
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«Современные» роSSийские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах ХХ века, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ракеты типа Х-101 производились с 1999 по 2013 год. РоSSийские СМИ сообщали об этих ракетах как о гордости новейшего высокоточного оружия РФ.

Правда, как отмечает разведка, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной.

«Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что современные блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались Воронежским заводом радиодеталей, "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями советского союза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в «новейших» ракетах РФ используется навигационная система «ПГИ-2М», разработанная в 1977 году.

«Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели», - добавили в ГУР Минобороны.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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