Эксперты-криминалисты из Словакии будут помогать расследовать военные преступления РФ - Венедиктова
В Украине уже работают следователи из Франции, а также профессионалы офиса прокурора Международного уголовного суда
Словацкие эксперты-криминалисты прибыли в Украину. Об этом сообщила на
"Первая группа уже в столице и готова помогать нам в расследовании военных преступлений. В ней словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами", - пишет генпрокурор.
Она подчеркнула, что в Украине за время полномасштабного вторжения РоSSии зафиксировано уже более 7 тыс. 600 военных преступлений РФ и поддержка мира в сборе доказательств чрезвычайно важна.
Венедиктова напомнила, что сейчас на Киевщине работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине команда Офиса прокурора Международного уголовного суда.
"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", - отметила генпрокурор.