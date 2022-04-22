Эксперты-криминалисты из Словакии будут помогать расследовать военные преступления РФ - Венедиктова

В Украине уже работают следователи из Франции, а также профессионалы офиса прокурора Международного уголовного суда

Эксперты-криминалисты из Словакии будут помогать расследовать военные преступления РФ - Венедиктова

Словацкие эксперты-криминалисты прибыли в Украину. Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Первая группа уже в столице и готова помогать нам в расследовании военных преступлений. В ней словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами", - пишет генпрокурор.

Она подчеркнула, что в Украине за время полномасштабного вторжения РоSSии зафиксировано уже более 7 тыс. 600 военных преступлений РФ и поддержка мира в сборе доказательств чрезвычайно важна.

Венедиктова напомнила, что сейчас на Киевщине работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине команда Офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", - отметила генпрокурор.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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