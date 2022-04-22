Факт бойни никуда не убрать - Зеленский

Отношения между Украиной и Россией в будущем будут возможны только после признания вины и покаяния за то, что сейчас происходит в Украине – и руководством РоSSии, и роSSийским народом.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью роSSийскому оппозиционному интернет-изданию «Медиазона», сообщает “Голос Америки” .

«Напали, отобрали часть земли, отобрали людей, жизни забрали, просто убивали, и жестоко, жестоко. Признать это – это как пойти в церковь, как на духу сказать, исповедаться. Это нормально. Я считаю, что мы не решаем уже. Бог простит или не простит – это уже вопрос не к нам», – сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, только на таких условиях покаяния можно было бы в будущем рассуждать о взаимных визитах.

Он сказал: «Ну, знаете как – цель оправдывает средства. Я во имя нашей страны готов в любое место планеты поехать, но точно не сейчас и точно не в Москву. Это просто невозможно. Но, конечно же, при других людях и при других обстоятельствах, наверное, все возможно. Но удовольствия после всего, что произошло, мне это точно не доставит». Он также отметил, что через 20 лет в Украине будет другой президент и в РоSSии - тоже.

Кроме того, украинский президент высказал убеждение, что политическое руководство РоSSии совершило «катастрофическую ошибку», вторгшись в его страну и теперь «ответственность за эту бойню лежит и на роSSийском народе».

«Вот они все время, политики роSSийские, все время говорили про исторические шаги, про справедливость, про борьбу с "нацизмом", что только ни говорили! Но ведь факт бойни никуда не убрать. И это невозможно простить», – считает украинский лидер.

Он отметил, что теперь в мире никто не будет разбираться, у кого из русских какое отношение к войне.

«Теперь многие, во многих странах, не будут спрашивать: хороший ты парень или плохой. Просто будут реагировать как на русских. Вот что сделали страшное. Это не для меня страшно, это для этого народа страшно, я так считаю. Потому что много было в истории разных вещей, открытий, культуры, художников, ученых – много всего было. После бойни, как правило, люди не хотят это все слышать. Не хотят, я уверен в этом. Мне кажется, это самый большой удар [по русским]», – сказал Зеленский.

Президент Украины дал интервью издателю «Медиазоны» Петру Верзилову и продюсеру Бо Уиллимону для документального фильма о роSSийском вторжении.

«Медиазона» опубликовала ответы Зеленского на 3 вопроса, в том числе на вопрос – готов ли он сам в будущем приехать в Москву и каким должен быть мир, чтобы это случилось. Речь шла о возможных взаимоотношениях Украины и РоSSии через 20 лет.