В Швейцарии беженцы больше не смогут сами выбирать, где им жить

Украинцев будут распределять по кантонам с учетом возможностей субъектов конфедерации

В Швейцарии беженцы больше не смогут сами выбирать, где им жить
© КГГА, Алексей Самсонов

Швейцария изменяет систему размещения беженцев из Украины – теперь они не смогут самостоятельно выбирать, где жить в стране, сообщает Swissinfo.

Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Министерства юстиции и полиции) заявил, что цель состоит в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей регионов (кантонов) на основе принципа пропорциональности.

Как объясняет издание, обычно федеральный центр сначала размещает беженцев в федеральных центрах приема и размещения мигрантов, а затем распределяет их по кантонам.

Однако в ситуации нынешнего форс-мажора такая система испытывает повышенную нагрузку, а по сути – перестала работать.

Как заявил представитель SEM Давид Келлер, трудности в области распределения увеличивающегося количества беженцев испытывают прежде всего Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тичино.

Беженцы предпочитают селиться в самых популярных и развитых регионах. Теперь с этой практикой будет покончено.

Беженцы и швейцарские семьи, которые их принимают, больше не смогут самостоятельно принимать решения о расселении лиц, ищущих защиты от войны, информирует ZN.ua.

Однако, как отмечается, семьи и сложившиеся группы беженцев смогут оставаться вместе. А вот всех прочих будут расселять по стране на основании решений органов власти, а не в соответствии с их пожеланиями.

Если же кто-нибудь из беженцев захочет изменить кантон, то согласие на это должно дать кантональная власть с учетом принципа пропорциональности.

С начала войны в Швейцарии было зарегистрировано около 37 000 беженцев из Украины. Около половины из них были размещены в частных домохозяйствах при поддержке неправительственных организаций и отдельных граждан.

Все украинские беженцы, за исключением нескольких человек, уже приобрели особый миграционный статус (вид на жительство категории S), который позволяет им искать работу и записываться на языковые курсы.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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