Кабмин создает коррупционную систему строительства жилья для вынужденных переселенцев?

В существующем виде предложенная процедура создает большие опасности для злоупотреблений, информирует ZN.ua.

Кабмин создает коррупционную систему строительства жилья для вынужденных переселенцев?
© Большое строительство / Facebook

Несколько дней назад в правительстве заявили, что украинские власти расширили мероприятия Государственной программы обеспечения молодежи жильем, добавив возможность строительства и приобретения жилья для временного проживания внутриперемещенных лиц. Но исследование документа показало, что он скрывает в себе огромные опасности злоупотреблений. Об этом сообщил эксперт Георгий Могильный в Facebook.

«Для вроде бы решения проблем вынужденных переселенцев, КМУ позволил Держмолодьжитлу строить и покупать жилье с существенно большими наценками, чем были раньше, и предоставлять льготные кредиты частным компаниям, занимающимся строительством жилья», — сообщил Могильный.

Эксперт отмечает, что в постановлении нет упоминания о вынужденных переселенцах. Четкие правила предыдущих критериев для участников программы были изменены общими формулировками. Например, упоминание о молодых семьях в Порядке осталось, однако оттуда исчезли требования к финансовому состоянию, наличию жилья и т.д.

«А добавились возможности:

- строительства или приобретение жилья Держмолодьжитлом с целью дальнейшей передачи такого жилья в аренду (наем), аренду с правом выкупа, продажи на условиях льготного кредитования (без уточнения, кому передачи);

– льготного кредитования юридических и физических лиц для осуществления строительства жилья (без уточнения требований и целей строительства жилья юрлицами, процент не более учетной ставки НБУ, на срок до 20 лет)», — написал эксперт.

Далее, по словам Могильного, эти нормы будут доработаны по собственному усмотрению Держмолодьжитлом и согласованы с Минрегионом.

«Фактически, бросили бюджетные деньги и возможную иностранную помощь для расходов Держмолодьжитлом по правилам, которые Держмолодьжитло потом само для себя утвердит по согласованию с Минрегионом», — отмечает Могильный.

Еще один момент, который выделил эксперт — цена квадратного метра, по которой Держмолодьжитло будет выдавать кредиты, покупать и даже будет самостоятельно строить жилье уже как заказчик.

Ранее существовали четыре градации в зависимости от типа населенного пункта.

  • Для крупных городов уровня Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова можно было покупать в 1.75 раз дороже опосредованной стоимости строительства в регионе.
  • Для областных центров, а также городов областного значения с населением более 300 тыс. человек — в 1,5 раза.
  • Для городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. — в 1,25 раза.
  • Для других населенных пунктов — опосредованная стоимость в соответствующей области.

Никаких изменений не произошло только для больших городов. А вот для других типов населённых пунктов изменения значительны.

«Например, даже в деревне в районе рядом с любым областным центром коэффициент теперь 1.75 (+75% цены по сравнению с существующим ранее). То есть, за бюджетный счет или деньги иностранной помощи можно покупать/строить жилье даже в селе в 1.75 раз дороже опосредованной стоимости строительства в регионе. Наименьший существующий коэффициент, определяющий предельную цену закупки/строительства в новой редакции постановления КМУ — 1.5», — пишет эксперт.

Если эти изменения будут утверждены, то отсутствие четких норм и относительная вседозволенность в выделении средств создаст большие риски злоупотреблений и бескрайней коррупции. Самое страшное, что это может привести к ситуации, когда вынужденные переселенцы и люди, потерявшие свое жилье, просто его не получат.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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