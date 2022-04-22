Украинские защитники уничтожили Камаз оккупантов с опасными боеприпасами: чем хотели уничтожить нашу технику

украинские военные, бойцы ВСУ

Это далеко не первая успешная ликвидация боеприпасов оккупантов нашими защитниками.

По состоянию на 21 апреля, роSSийские оккупанты продолжают активное наступление на Донбассе и обстреливают позиции наших защитников. Тем не менее, несмотря на то, что оккупанты ведут бой уже не первый день, продвинуться по нашим города им не удается.

Также штурмовая группа 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила роSSийский танк Т-72 из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна». Видео появилось на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук.

На видео видно, как вражеская машина задом выезжает из капонира в лесопосадке, разворачивается и начинает движение вдоль насаждений, открывая для наших бойцов корму с отсеком двигателя.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
"РоSSия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая"РоSSия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая
Почти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцыПочти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцы
США предоставят Украине средства для уничтожения оккупантов: что войдет в новый пакет помощиСША предоставят Украине средства для уничтожения оккупантов: что войдет в новый пакет помощи
В Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – ДаниловВ Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – Данилов
У оккупантов - потери старших офицеров и принудительная мобилизация: сводка Генштаба ВСУ на вечер 21 апреляУ оккупантов - потери старших офицеров и принудительная мобилизация: сводка Генштаба ВСУ на вечер 21 апреля
В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52
Украинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – ДаниловУкраинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – Данилов
"Заявление снова фейк": глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного"Заявление снова фейк": глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного
ГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территорияхГСЧС напомнила о правилах безопасности на освобожденных от оккупантов территориях
Армия РФ уже готовится применять устаревшую советскую военную технику — ГУР МинобороныАрмия РФ уже готовится применять устаревшую советскую военную технику — ГУР Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости