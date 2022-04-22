Украинские защитники уничтожили Камаз оккупантов с опасными боеприпасами: чем хотели уничтожить нашу технику

Это далеко не первая успешная ликвидация боеприпасов оккупантов нашими защитниками.

По состоянию на 21 апреля, роSSийские оккупанты продолжают активное наступление на Донбассе и обстреливают позиции наших защитников. Тем не менее, несмотря на то, что оккупанты ведут бой уже не первый день, продвинуться по нашим города им не удается.

Также штурмовая группа 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила роSSийский танк Т-72 из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна». Видео появилось на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук.

На видео видно, как вражеская машина задом выезжает из капонира в лесопосадке, разворачивается и начинает движение вдоль насаждений, открывая для наших бойцов корму с отсеком двигателя.