У Украины уже больше танков, чем у РоSSии — Пентагон

Точное количество военной техники не разглашается.

У Украины уже больше танков, чем у РоSSии — Пентагон
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В Пентагоне на закрытом брифинге для журналистов заявили, что сейчас Украина обладает большим количеством танков, чем РоSSия. Речь о задействованных на войне РоSSии против Украины, сообщает Washington Post.

Информация о том, сколько у сторон было танков изначально, отличается в зависимости от источника. Средневзвешено общая численность войск рф до начала вторжения оценивалась в 120 батальонных тактических групп. В теории каждая такая группа включает в себя одну-две танковых роты. В каждой роте 10 танков, что дает от 1200 до 2400 танков в начале конфликта. Общее число танков у РоSSии разные источники оценивали свыше 10 тыс. единиц.

Количество танков у Украины также плавало в диапазоне от 800 до 2600.

Превосходство Украины в танках является своего рода исторической вехой, поскольку союзники с небывалой скоростью собирают и отправляют Украине военные ресурсы, чтобы помочь украинским войскам отразить роSSийское вторжение, которое изначально угрожало «задавить» их количеством солдат и военной техники.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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