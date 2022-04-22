РоSSия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ отказалась от предложения прекратить огонь на Пасху. Об этом он сообщил в обращении .

“К сожалению, РоSSия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть”, — отметил Зеленский.

В обращении он также призвал жителей южных областей Украины, в частности Херсонской и Запорожской, уделять особое внимание тому, какую информацию о себе они предоставляют роSSийским оккупантам.

«Если они просят вас заполнить какие-то там анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте — это не для того, чтобы вам помочь, не для того, чтобы просто переписать людей, живущих на определенной территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-то там гуманитарную помощь», — подчеркнул президент.

Он отметил, что настоящее намерение оккупантов — "сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такой спектакль".