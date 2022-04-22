Пентагон сообщил о начале поставок Киеву боевых беспилотников Ghost

Украинская армия вскоре получит новейшие американские беспилотники «Гоуст» (Ghost), которые вошли в состав последнего американского пакета вооружений для Украины, сообщает "Голос Америки" .

Беспилотники являются одноразовыми и самоуничтожаются после однократного использования, заявил в четверг представитель Министерства обороны США .

США и союзники увеличили поставки вооружений Киеву в преддверии объявленного Россией наступления на востоке Украины.

Украинские военные уже успешно используют для атак на роSSийские позиции западное вооружение, включая американские ракеты «Стингер» и «Джавелин», а также беспилотники, в том числе турецкие «Байрактары» и американские барражирующие дроны «Свитчблэйд».

Ранее в четверг в Белом доме заявили, что США передадут Украине в рамках нового пакета вооружений 121 беспилотный летательный аппарат «Финикс Гоуст» (Phoenix Ghost).

В Пентагоне заявили, что беспилотники «Гоуст» хорошо подходят для предстоящих боевых действий в украинском Донбассе – регионе, равнинный рельеф которого, по словам представителей администрации США , напоминает американский штат Канзас.

Беспилотники «Гоуст» «очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас в Донбассе», - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, не вдаваясь в подробности.

О новых беспилотниках мало что известно, включая дальность их действия и точные технические характеристики. Кирби отказался предоставить более подробную информацию о «Гоустах». Тем не менее, он сказал, что они предназначаются в основном для поражения боевых целей, хотя также могут использоваться для наблюдения за позициями противника.

Небольшое количество украинских военных прошли обучение в Соединенных Штатах для управления барражирующими дронами «Свитчблэйд» - одноразовыми беспилотниками, поражающими цель и детонирующими при ударе.

Кирби сказал, что обучение обращению с дронами «Гоуст» будет похоже на обучение обращению со «Свитчблэйд». Впрочем, он также отказался детализировать планы обучения и не сообщил, сколько украинцев пройдут соответствующее обучение.

Ранее в четверг Кирби заявил, что американцы оперативно разрабатывают беспилотники для нужд украинских военных. В ходе пресс-брифинга он уточнил, что такие разработки начались еще до роSSийского вторжения, которое произошло 24 февраля.

«Но мы продолжим продвигать эти разработки в соответствии с украинскими требованиями к беспилотным воздушным системам тактического характера на востоке Украины», – сказал представитель Пентагона.