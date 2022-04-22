ООН выделит Украине рекордную сумму: на что направят средства, детали

Куда направят деньги, выделенные ООН, и о какой сумме идет речь?

ООН выделит Украине $50 млн. Это рекордная сумма для Организации. Деньги пойдут неправительственным организациям-партнерам ООН для предоставления помощи пострадавшим в результате войны украинцам. Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

"Потребности настолько велики, что мы выделяем $50 млн из украинского Гуманитарного фонда в поддержку неправительственных организаций и агентства ООН для продолжения работы по сохранению жизней. Это самое большое выделение, которое наш фонд когда-либо делал", – сказала Лубрани.

По ее словам, выделенная сумма поможет оказать помощь 2 млн украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что США предоставят Украине средства для уничтожения оккупантов. Новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов.

Ранее также стало известно, что Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против РоSSии, нацеленный на ключевой коммерческий банк рф и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным роSSийским олигархом Константином Малофеевым. Также, санкции коснутся компаний, работающих в роSSийской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире.