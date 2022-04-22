Зеленский на сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых Украине

Президент призвал исключить РоSSию из всех международных финансовых институтов.

Зеленский на сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял участие в сессии Всемирного банка и рассказал о пяти шагах, необходимых сейчас Украине.

"В ходе исторической сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых сейчас", - написал он в фейсбуке. Также было опубликовано видеовыступление президента.

Так, по его словам, первый шаг – это немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве РоSSии знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.

Второй – немедленное исключение РоSSии из всех интернациональных денежных институтов.

Третий – особый налог за войну. РоSSия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность.

Четвертое – каждому государству мира нужно уже сейчас подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.

Пятое – следует продолжать блокировать активы роSSийского государства и представителей роSSийской элиты.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на полтора миллиарда долларов.

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