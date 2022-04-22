На захват Мариуполя у РФ нет достаточно войск — Арестович

Угроза захвата города миновала.

На захват Мариуполя у РФ нет достаточно войск — Арестович
© Офис президента

Над Мариуполем больше не висит угроза захвата. Причина в отсутствии достаточного количества войск для выполнения этой военной задачи. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, проанализировав разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

«Первое — они не могут взять «Азовсталь»… Второе — они понимают, что даже если поставить задачу взять «Азовсталь», они положат там самый главный и ценный ресурс — штурмовую пехоту», — отметил Арестович.

«Они, дураки, объявили взятие Мариуполя, а бои в Мариуполе будут продолжаться, причём более результативные для украинской стороны, потому что роSSийских войск стало меньше. Это означает, что непосредственно угроза падения Мариуполя отступила, потому что войск не хватит его доштурмовать», – уверен он.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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