В Госдепартаменте США назвали дезинформацией заявление Путина о победе в Мариуполе

Накануне роSSийский президент объявил об «освобождении» украинского портового города на Азовском море, информирует ZN.ua.

В Госдепартаменте США назвали дезинформацией заявление Путина о победе в Мариуполе
© Полк "Азов"/Facebook

Представитель Госдепартамента США назвал «дезинформацией» заявление, сделанное в четверг роSSийским президентом Владимиром Путиным, который объявил о «победе» и «освобождении» Мариуполя, находившегося в осаде на протяжении почти двух месяцев, - сообщает "Голос Америки".

Объявив о «победе», Путин отметил, что он приказал роSSийским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината, принадлежащего компании «Азовсталь», «чтобы муха не пролетела».

Госдепартамент заявил, что, по информации Соединенных Штатов, украинские силы все еще удерживают позиции в Мариуполе, и назвал заявление Путина об освобождении города «очередной дезинформацией из заезженной методички».

Выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте, официальный представитель Нед Прайс отметил, что план Кремля в отношении украинцев, остающихся на территории «Азовстали», состоит в том, чтобы «попытаться уморить их голодом, закрыв наглухо этот объект». По словам Прайса, партнеры США «используют имеющиеся у них рычаги воздействия на РоSSийскую Федерацию» для спасения украинцев, оставшихся в Мариуполе.

«Мы обсуждаем это с нашими украинскими партнерами, мы хотим, чтобы у тех, кто хочет уехать из города, была возможность уехать, и это то, к чему мы будем продолжать призывать, и это то, чему будет все так же уделяться внимание», - подчеркнул Прайс.

В сегодняшнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередной просьбой к западным странам прислать больше оружия и ввести новые экономические санкции против Москвы. В обращении к форуму Всемирного банка он сказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, вызванные роSSийским вторжением.

«Это всего лишь первый шаг [для РоSSии] к установлению контроля над Восточной Европой, к уничтожению демократии в Украине, - сказал Зеленский в сегодняшнем видеообращении к португальскому парламенту. - Мы боремся не только за свою независимость, но и за наше выживание, за наш народ, чтобы его не убивали, не пытали и не насиловали».

Зеленский обвинил роSSийскую армию в совершении множества зверств в Украине, в том числе в Мариуполе, и призвал мировое сообщество разорвать отношения с Москвой.

Контроль над Мариуполем связывает захваченные пророSSийскими сепаратистами участки на территории украинского Донбасса с Крымским полуостровом, аннексированным Москвой в 2014 году.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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