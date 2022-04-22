"Вы все слышали о Мариуполе": президент Зеленский обратился к народу и правительству Португалии

Зеленский

Президент Владимир Зеленский уже в который раз обращается к народам и правительствам разных стран мира, в этот раз – Португалия.

Президент Украины Владимир Зеленский едва ли не с первых недель полномасштабного роSSийского вторжения в Украину по видеосвязи обращается к нардам и правительствам разных стран мира. Так, в этот раз украинский лидер выступил в прямом эфире в парламенте Португалии.

Главные тезисы из обращения Зеленского к парламенту Португалии:

Сегодня министр обороны россии отчитывался роSSийскому лидеру о боевых действиях против нашего города Мариуполь. Вы все слышали о Мариуполе. До войны это был город сопоставимый по размерам с Лиссабоном, наверное. Это был полумиллионный приморский город – теперь полностью разрушен. В Мариуполе нет ни одного целого здания. Ни одного. Буквально выжженный город.

руины, дома, война, Мариуполь

Важно, чтобы вы настаивали вместе с другими странами ЕС на полном ограничении роSSийской банковской системы. Следует закрыть все порты Евросоюза, все порты Португалии для роSSийских судов. В том числе и для тех, которые они пытаются спрятать под чужими флагами.

Надеемся, что в ближайшее время сможем получить статус кандидата в члены Европейского союза. И когда решение будет рассматриваться, я очень прошу вас поддержать полноправное членство для Украины, потому что вы на западном крае Европы и у нас на восточном крае Европы есть одинаковые ценности.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Использование химоружия РФ в Украине проверяется – ЗеленскийИспользование химоружия РФ в Украине проверяется – Зеленский
Премьер Хорватии заявил об отказе общаться с пророSSийски настроенным президентомПремьер Хорватии заявил об отказе общаться с пророSSийски настроенным президентом
Президентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФПрезидентские дебаты во Франции: Макрон выразил поддержку Украине и пообещал оказывать давление на РФ
Без вести пропали от 3500 до 5000 детей из Мариуполя, которых вывезли оккупанты, – ЗеленскийБез вести пропали от 3500 до 5000 детей из Мариуполя, которых вывезли оккупанты, – Зеленский
Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"Зеленский, Тихановская и Овсянникова получат "Премию СМИ за свободу"
Руководители оборонных ведомств США и Китая побеседовали впервые за президентство БайденаРуководители оборонных ведомств США и Китая побеседовали впервые за президентство Байдена
Шарль Мишель заверил Украину в усилении санкционного давления на РФ — Офис президентаШарль Мишель заверил Украину в усилении санкционного давления на РФ — Офис президента
От роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - ЗеленскийОт роSSийских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский
Зеленский: "Санкции нужны, чтобы сказать РоSSии, что нет альтернативы миру"
Украина готова к любым форматам обмена для спасения людей из Мариуполя, – ЗеленскийУкраина готова к любым форматам обмена для спасения людей из Мариуполя, – Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости