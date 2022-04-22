"Вы все слышали о Мариуполе": президент Зеленский обратился к народу и правительству Португалии

Президент Владимир Зеленский уже в который раз обращается к народам и правительствам разных стран мира, в этот раз – Португалия.

Президент Украины Владимир Зеленский едва ли не с первых недель полномасштабного роSSийского вторжения в Украину по видеосвязи обращается к нардам и правительствам разных стран мира. Так, в этот раз украинский лидер выступил в прямом эфире в парламенте Португалии.

Главные тезисы из обращения Зеленского к парламенту Португалии:

Сегодня министр обороны россии отчитывался роSSийскому лидеру о боевых действиях против нашего города Мариуполь. Вы все слышали о Мариуполе. До войны это был город сопоставимый по размерам с Лиссабоном, наверное. Это был полумиллионный приморский город – теперь полностью разрушен. В Мариуполе нет ни одного целого здания. Ни одного. Буквально выжженный город.

Важно, чтобы вы настаивали вместе с другими странами ЕС на полном ограничении роSSийской банковской системы. Следует закрыть все порты Евросоюза , все порты Португалии для роSSийских судов. В том числе и для тех, которые они пытаются спрятать под чужими флагами.

Надеемся, что в ближайшее время сможем получить статус кандидата в члены Европейского союза. И когда решение будет рассматриваться, я очень прошу вас поддержать полноправное членство для Украины, потому что вы на западном крае Европы и у нас на восточном крае Европы есть одинаковые ценности.