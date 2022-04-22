С начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетили главы девяти государств

Президент Зеленский провел 26 выступлений перед парламентами других стран и международными организациями.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украину посетили главы девяти государств
Фото: president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения РоSSии Украину с визитами посетили лидеры девяти государств, а президент Владимир Зеленский 26 раз выступил перед парламентами других стран и международными организациями.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, передает "Укринформ".

"Если брать динамику визитов, то по состоянию на сегодняшний день было совершено девять визитов лидеров иностранных государств. Это – смелые визиты смелых лидеров в смелое государство. Все эти визиты имели чрезвычайно важное значение с точки зрения консолидации усилий международного сообщества в поддержку Украины, с точки зрения зрения структуризации антивоенной коалиции. И все они имели чрезвычайно важные конкретные безотлагательные результаты", - сказал он.

Сибига также отметил, что Зеленский провел 26 выступлений перед парламентами других стран и международными организациями и пообещал, что эта практика будет продолжаться.

"Все эти выступления имели положительный эффект. Это действительно информационное оружие, асимметричное украинское информационное оружие, потому что роSSийской стороне ничего противопоставить здесь. Мы четко видим и прослеживаем прямые последствия военно-оборонной поддержки, поддержки безопасности, роста уровня поддержки обществ тех стран, где выступал Президент украинского народа в борьбе с роSSийским агрессором", - пояснил он.

Кроме того, Сибига проинформировал, что с 24 февраля Зеленский провел 294 сеанса защищенной видеосвязи и более 230 телефонных разговоров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Киев, "когда сможет принести реальную пользу".

Ранее Зеленский также пригласил посетить Украину президента США Джо Байдена. Однако, как передает CNN, источники в Белом доме заявили, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна.

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