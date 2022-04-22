Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы передавать его Украине

Однако закупки анонсироваться не будут.

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы передавать его Украине
Фото: president.gov.ua

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы бесплатно передавать его Украине. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали", - прокомментировал Мишель.

Он также добавил, что с тех пор ЕС выделил для закупок вооружения на нужды ВСУ 1,5 миллиарда евро через программу European Peace facility. Мишель также добавил, что Евросоюз сейчас осознает необходимость поставки тяжелого вооружения в Украину. В то же время такие закупки анонсировать не будут.

Напомним, что в течение суток 21 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак роSSийской армии на Донецком и Луганском направлениях.

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