Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы передавать его Украине

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы бесплатно передавать его Украине. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали", - прокомментировал Мишель.

Он также добавил, что с тех пор ЕС выделил для закупок вооружения на нужды ВСУ 1,5 миллиарда евро через программу European Peace facility. Мишель также добавил, что Евросоюз сейчас осознает необходимость поставки тяжелого вооружения в Украину. В то же время такие закупки анонсировать не будут.

Напомним, что в течение суток 21 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак роSSийской армии на Донецком и Луганском направлениях.