Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы передавать его Украине
Однако закупки анонсироваться не будут.
Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение, чтобы бесплатно передавать его Украине. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".
"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали", - прокомментировал Мишель.
Он также добавил, что с тех пор ЕС выделил для закупок вооружения на нужды ВСУ 1,5 миллиарда евро через программу European Peace facility. Мишель также добавил, что Евросоюз сейчас осознает необходимость поставки тяжелого вооружения в Украину. В то же время такие закупки анонсировать не будут.
Напомним, что в течение суток 21 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак роSSийской армии на Донецком и Луганском направлениях.