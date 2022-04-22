Криминалисты из Словакии прибыли в Украину для помощи в расследовании преступлений армии РФ

За время полномасштабного вторжения зафиксировано более 7600 военных преступлений оккупантов.

Криминалисты из Словакии прибыли в Украину для помощи в расследовании преступлений армии РФ
Ірина Венедіктова
Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словении.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что первая группа экспертов – уже в столице и готова помогать в расследовании военных преступлений роSSийских военных.

"В группе – словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в общих группах с украинскими коллегами", – рассказала Венедиктова.

Она отметила, что в Украине за время полномасштабного вторжения зафиксировано более 7600 военных преступлений РФ.

В настоящее время на Киевщине работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине команда Офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РоSSии ради привлечения виновных к ответственности", - подчеркнула генпрокурор.

Напомним, 8 апреля премьер Словакии Эдуард Гегер вместе с другими европейскими чиновниками посетили Бучу на Киевщине и увидели зверства, совершенные русскими военными над гражданскими украинцами.

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