Из кондитерской в ВСУ: 24-летняя наводчица артиллерийской установки рассказала, как нашла себя в армии

"Еще когда мне было 10-11 лет папа очень хотел, чтобы я пошла в армию"

24-летняя наводчица САУ Татьяна Чубарь из Конотопа стала звездой TikTok после публикации в Сети роликов со своей работой. До войны блондинка-наводчица работала в кондитерской, в интервью НВ она рассказала, что о службе в ВСУ мечтала с детства.

«Еще когда мне было 10-11 лет папа очень хотел, чтобы я пошла в армию. Вообще я хотела выучиться на медика, на хирурга, пойти в армию по медицинской линии. Но у меня не получилось, потому что родители развелись. Я понимала, что финансово мы не потянем. И выучилась на повара-кондитера. Но только мне исполнилось 18 лет, я пошла в армию — не врачом, а просто кем было», - рассказала Татьяна.

Свою военную карьеру она начала статистиком в медицинской роте в 2017 году. Потом-декрет за вторым ребенком, как вышла-пошла в реактивную батарею, тоже в 58-м отдельную мотопехотную бригаду им. гетмана Ивана Выговского заряжающей.

«После декрета, уже в 2019 году, я пошла в экипаж [в самоходной артиллерийской установке (САУ) экипаж состоит из командира орудия, номера обслуги, наводчика и механика-водителя]. Когда звонила командиру, не было должности. Я пришла и говорю: хочу назад, на службу, все. Константин Сергеевич Ветер [командир] ответил: у меня есть должность только номером обслуги. Там надо носить снаряды. Я говорю, что готова: надо — буду носить, надо — буду все делать. Потому что хочу обратно вернуться", - рассказала наводчица.

Татьяна Чубарь отмечает, что в военном деле нашла себя.

"В то время мне говорили: Вот тебе оно надо? У меня уже была УБД [документ участника боевых действий]. Но не по этому поводу я шла обратно в армию. Мне просто нравится, я себя здесь нашла. Родные не хотели, чтобы я служила. Но я стояла на своем и пошла на контракт», - говорит военная.