"Это новый Бабий Яр": от 3 до 9 тысяч мариупольцев могли захоронить в Мангуше, - горсовет Мариуполя

В поселке Мангуш роSSийские захватчики могли захоронить от трех до девяти тысяч человек.

Такую цифру озвучили в городском совете Мариуполя.

"На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев", - сообщили в горсовете.

Власти Мариуполя подчеркнули - в городе РоSSия совершила наиболее военное преступление ХХІ столетия.

"Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид", - подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.

По информации городских властей, до середины марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около пяти тысяч человек. А по осторожным оценкам, общее количество убитых роSSийской армией в Мариуполе составляет 22 тысяч человек.

Напомним, сегодня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в пгт Мангуш под Мариуполем роSSийские оккупанты подготовили несколько 30-метровых могил для захоронения погибших.

По информации полка "Азов", РоSSия перекинула в Мариуполь оккупантов, которые зверствовали в Буче.