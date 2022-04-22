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2022-04-22
Почти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцы
Защитники также отразили три атаки захватчиков и уничтожили вражескую технику.
Фото: ОПУ
Почти две сотни роSSийских оккупантов ликвидировали украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Об этом сообщили на Facebook-странице группировки.
Защитники Украины отразили три атаки захватчиков.
"Также наша артиллерия наносила огневые поражения по скоплению личного состава и техники", - сообщили военные.
Среди потерь оккупантов:
- танков – 5
- БМП – 2
- БТР – 1
- артиллерийских систем – 1
- АТ – 9
- самолетов – 1
- БПЛА – 3.
Напомним, на днях ОТГ "Восток" сообщило, что украинским бойцам удалось отбить пять атак оккупантов. В результате погибли 60 захватчиков.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 апреля удалось ликвидировать около 21 тысячи захватчиков.