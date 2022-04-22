Почти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцы

Защитники также отразили три атаки захватчиков и уничтожили вражескую технику.

Почти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцы
Фото: ОПУ

Почти две сотни роSSийских оккупантов ликвидировали украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщили на Facebook-странице группировки.

Защитники Украины отразили три атаки захватчиков.

"Также наша артиллерия наносила огневые поражения по скоплению личного состава и техники", - сообщили военные.

Среди потерь оккупантов:

  • танков – 5
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • артиллерийских систем – 1
  • АТ – 9
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 3.

Напомним, на днях ОТГ "Восток" сообщило, что украинским бойцам удалось отбить пять атак оккупантов. В результате погибли 60 захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 апреля удалось ликвидировать около 21 тысячи захватчиков.

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