Почти 200 оккупантов ликвидировали на востоке украинские бойцы

Защитники также отразили три атаки захватчиков и уничтожили вражескую технику.

Почти две сотни роSSийских оккупантов ликвидировали украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщили на Facebook-странице группировки.

Защитники Украины отразили три атаки захватчиков.

"Также наша артиллерия наносила огневые поражения по скоплению личного состава и техники", - сообщили военные.

Среди потерь оккупантов:

танков – 5

БМП – 2

БТР – 1

артиллерийских систем – 1

АТ – 9

самолетов – 1

БПЛА – 3.

Напомним, на днях ОТГ "Восток" сообщило, что украинским бойцам удалось отбить пять атак оккупантов. В результате погибли 60 захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 апреля удалось ликвидировать около 21 тысячи захватчиков.