Рада приняла закон о десоветизации законодательства Украины

Начат процесс "вычищения" из почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).

Верховная Рада приняла Закон №4284 "О десоветизации законодательства Украины". За него в общей сложности проголосовали 293 нардепа.

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

"В чистый четверг начинает работу законодательный «антивирус»! Принят зарегистрированный мною закон «О десоветизации законодательства Украины». Он уберет законодательный мусор, которым так щедро захламлено украинское законодательство», - заверил спикер.

Он добавил, что начат процесс "вычищения" из почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР).

"Такие акты будут признаны неприменимыми на территории Украины. Кроме того, отдельные кодексы, которые до сих пор действуют в Украине, лишатся советской терминологии. Это позволит повысить качество украинского законодательства, что является фундаментальной функцией парламента. Реализация закона также предусматривает обязанность Кабинета Министров Украины в установленные сроки разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты Жилищного кодекса Украины, Трудового кодекса и Кодекса об административных проступках", - добавил Стефанчук.