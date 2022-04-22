США предоставят Украине средства для уничтожения оккупантов: что войдет в новый пакет помощи

США предоставят Украине средства для уничтожения оккупантов: что войдет в новый пакет помощи

Новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов.

Министерство обороны США сообщило, что будет входить в новый пакет военной помощи Украине. Подробности раскрыл прессекретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:

  • 155-мм гаубицы-72 штуки;
  • 72 тактические машины для буксировки гаубиц;
  • 144 тысячи снарядов к гаубицам;
  • 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;
  • полевое оборудование и запасные части.

Напомним также, Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против РоSSии, нацеленный на ключевой коммерческий банк рф и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным роSSийским олигархом Константином Малофеевым.

Также, санкции коснутся компаний, работающих в роSSийской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире.

Госдеп США


Анна Вернигора, politeka.net

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