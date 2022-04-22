В поселке под Мариуполем военные РФ могли захоронить от 3 до 9 тысяч горожан — горрада

В поселке Мангуш, где ранее было обнаружено несколько братских могил, роSSийские оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мирных жителей Мариуполя. Такое предположение высказала Мариупольская городская рада в Telegram .

В сообщении уточнили, что к таким выводам пришли, сопоставив спутниковые фото Мангуша со спутниковыми снимками захоронений в Буче, где обнаружили 70 погибших.

По информации горрады, на снимках Maxar от 9 апреля размер сектора массовых захоронений под Мариуполем в 20 раз больше.

Мариупольськая горрада

“Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев”, — говорится в сообщении.

Мэр города Вадим Бойченко назвал действия роSSийских военных новым Бабьим Яром.

“В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Что угодно должно остановить геноцид”, — подчеркнул мэр.

Также в городской раде отметили, что к середине марта на территории Мариуполя и в пригороде коммунальные службы похоронили около 5 тысяч человек. По осторожным оценкам, всего войска РФ убили в городе 22 тысячи людей.

Ранее Владимир Зеленский не подтвердил информацию о захвате всего Мариуполя роSSийской армией.