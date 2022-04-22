Глава УПЦ МП Онуфрий хочет провести молитвенное шествие до "Азовстали", - пресс-служба

Предстоятель говорит, что "шествие могло бы вывести раненых военных и унести тела погибших".

Глава УПЦ МП Онуфрий хочет провести молитвенное шествие до "Азовстали", - пресс-служба
Очільники УПЦ МП митрополити Онуфрій та Антоній
Фото: lavra.ua

Глава УПЦ МП Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие от Орехова, что в Запорожской области, до завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте УПЦ МП.

Онуфрий сообщил, что духовенство и верующие готовы провести такое шествие "с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и унести тела погибших".

"Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христовв Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия", - отметил глава УПЦ МП.

Напомним, в начале марта священники Украинской православной церкви Московского патриархата записали обращение к митрополиту Онуфрию с призывом собрать Поместный собор и выйти из РПЦ.

19 апреля прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт против настоятеля церкви УПЦ Московского патриархата в Новоград-Волынском районе. По данным следствия, он публично призывал к поддержке роSSийского вторжения в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"
Некоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД ТурцииНекоторые члены НАТО хотят продолжения войны в Украине – глава МИД Турции
РоSSийская армия нанесла два удара по Запорожью, – глава ОВАРоSSийская армия нанесла два удара по Запорожью, – глава ОВА
"Заявление снова фейк": глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного"Заявление снова фейк": глава Луганщины Гайдай опровергает сообщения оккупантов о взятии Рубежного
ВСУ ликвидировали одного из главарей батальона "Спарта": фотоВСУ ликвидировали одного из главарей батальона "Спарта": фото
80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА80% территории Луганской области оккупировано, – глава ОВА
Уцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВАУцелевших продовольственных складов в Северодонецке больше нет - глава Луганской ОВА
РФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведкаРФ хочет продемонстрировать успехи в войне против Украины до 9 мая — британская разведка
80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА80 процентов Луганской области контролируют роSSийские оккупанты — глава Луганской ОВА
Попытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД ГерманииПопытки интегрировать РФ в европейскую экономику были ошибкой - экс-глава МИД Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости