Глава УПЦ МП Онуфрий хочет провести молитвенное шествие до "Азовстали", - пресс-служба

Предстоятель говорит, что "шествие могло бы вывести раненых военных и унести тела погибших".

Глава УПЦ МП Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие от Орехова, что в Запорожской области, до завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте УПЦ МП.

Онуфрий сообщил, что духовенство и верующие готовы провести такое шествие "с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и унести тела погибших".

"Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) до Светлого Христовв Воскресения (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия", - отметил глава УПЦ МП.

Напомним, в начале марта священники Украинской православной церкви Московского патриархата записали обращение к митрополиту Онуфрию с призывом собрать Поместный собор и выйти из РПЦ.

19 апреля прокуратура Житомирской области направила в суд обвинительный акт против настоятеля церкви УПЦ Московского патриархата в Новоград-Волынском районе. По данным следствия, он публично призывал к поддержке роSSийского вторжения в Украину.