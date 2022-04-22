Командир 36-й бригады морпехов призвал Германию выступить гарантом эвакуации из Мариуполя

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмаєру и федеральному канцлеру Олафу Шольцу с призывом помочь с организацией эвакуации из Мариуполя.

Заявление Волыны опубликовало немецкое издание Bild.

"Однажды мир остановил зло. Вы помните это лучше, чем кто-либо другой. Теперь зло вернулось. И у вас есть возможность занять правильную сторону истории и остановить фашизм в зачаточном состоянии, прежде чем он сожжет все вокруг себя", - заявил Волына.

Он отметил, что записывает обращение из города в осаде, где нет воды, еды, лекарств, электричества и отопления.

"Более 100 тысяч человек голодают. В подвалах мои раненые солдаты гниют от ран. Артиллерия, самолеты и даже ВМС не перестают нас обстреливать. Мариуполь еще можно спасти! Мир должен наконец сказать "никогда больше" и помочь нам", - подчеркнул Волына.

Командир 36 ОБРМП призвал Германию выступить гарантом безопасной эвакуации из Мариуполя. Он отметил, что власти ФРГ способны спасти более ста тысяч мирных жителей и тысячи украинских воинов от зла, которое "может уничтожить планету".

Напомним, ранее заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал видеообращение по поводу эвакуации гражданского населения и военного гарнизона из города Мариуполь. Он подчеркнул, что мирные жители, которые прячутся от роSSийских обстрелов на "Азовстали", не имеют возможности покинуть свои подвалы. Они боятся, поскольку, несмотря на заявления роSSийских войск о прекращении огня, обстрелы продолжаются.

Паламар призвал к соблюдению гарантий безопасности и подчеркнул, что только при поддержке третьей стороны гражданские могли бы выйти с завода. Он также сообщил, что общался с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком и главой украинской переговорной делегации Давидом Арахамией, и они заявили, что готовы приехать в Мариуполь на переговоры с роSSийской стороной об эвакуации военного гарнизона, оставшегося там.