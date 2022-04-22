За расстрел украинцев РоSSия вручает своим военным медали, - СБУ
"Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали на автобусе. Убили".
РоSSия вручает медали своим солдатам за расстрелы мирных украинцев и этим поощряет зверства армии.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, это подтверждает очередной перехваченный разговор двух родственников-захватчиков.
"Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали на автобусе. Убили", - говорит один.
А другой хвастается своими планами изнасиловать украинку, называя это "свиданием".
"Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас здесь сидит. Привязанная", - говорит, смеясь, другой оккупант.
"Но захватчикам недолго осталось радостно кичиться своими зверствами. За каждое преступление придется отвечать!" - подчеркнули в СБУ.
Напомним, украинская разведка сообщила, что оккупанты из РоSSии получили указание от руководства перейти на "самообеспечение" до дальнейших распоряжений из-за серьезных логистических проблем агрессора. Таким решением армия РФ фактически легализовала мародерство.