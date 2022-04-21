The Guardian: Худшее, что Путин сейчас может сделать с Украиной - это объявить мир
Киев окажется в сложной ситуации, в которой многие силы в мире развернутся и начнут его заставлять принять роSSийский мир на неприемлемых условиях, информирует
В то время как РоSSия наращивает свое наступление на востоке Украины, на Западе начали допускать, что Владимир Путин отдал приказ своей армии добиться успеха в Мариуполе к празднованию Дня победы 9 мая. Такие рассуждения основаны в основном на косвенных доказательствах и культовом статусе Дня победы. Но то, что Москва говорит своему населению, не может это подтвердить. Ведь внутренняя пропаганда больше не сулит скорое завершение войны.
Вместе с тем, Путин может объявить победу в любой день, когда ему только вздумается, - пишет на страницах