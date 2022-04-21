The Guardian: Худшее, что Путин сейчас может сделать с Украиной - это объявить мир

В то время как РоSSия наращивает свое наступление на востоке Украины, на Западе начали допускать, что Владимир Путин отдал приказ своей армии добиться успеха в Мариуполе к празднованию Дня победы 9 мая. Такие рассуждения основаны в основном на косвенных доказательствах и культовом статусе Дня победы. Но то, что Москва говорит своему населению, не может это подтвердить. Ведь внутренняя пропаганда больше не сулит скорое завершение войны.

Вместе с тем, Путин может объявить победу в любой день, когда ему только вздумается, - пишет на страницах The Guardian эксперт программы по вопросам РоSSии и Евразии в Chatham House Кир Гилс. Он указывает, что РоSSия уже изменила цели своей войны. И она может это сделать снова, если потребуется. Москва может сказать, что выполнила поставленные задачи вне зависимости от фактов на местах и провозгласить конец так называемой «спецоперации», когда только захочет. И это поставит Украину перед другой тяжелой дилеммой. Ей придется продолжить битву, когда РоSSия якобы предлагает мир, рискуя потерять поддержку на Западе, который предпочтет конец боев, даже если в долгосрочной перспективе это будет означать конец Украины.