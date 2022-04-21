РоSSия продолжает развертывание батальонных тактических групп в Украине — Пентагон

Большинство из них направляют на Донбасс.

РоSSия продолжает развертывание батальонных тактических групп в Украине — Пентагон
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РоSSия продолжает наращивать свои военные силы внутри Украины, концентрируясь на захвате Донбасса. Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

Со вчерашнего дня на территорию Украины приехало еще три батальонные тактические группы, в результате чего общее количество роSSийских батальонных тактических групп или БТГ в Украине достигло 85.

Лишь за последнюю неделю в Украину заехало 20 БТГ россиян.

«Большинство из них, по нашим оценкам, направляются в регион Донбасса, но я предупреждаю, что мы не знаем точно, где какое подразделение находится в каждую минуту времени», — добавил чиновник.

Батальонные тактические группы представляют собой танковые и мотострелковые батальоны, усиленные артиллерией, разведывательными подразделениями, комплексами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы. Всего 800–1000 военных в каждой.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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