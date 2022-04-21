ВСУ отразили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях

Уничтожены 6 танков, 4 артсистемы россиян, а также сбиты два самолета и 8 беспилотников.

ВСУ отразили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях
Ілюстративне фото
Фото: Пресцентр ООС

В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак роSSийской армии на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон роSSийским оккупантам", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, по данным Пентагона, РоSSия сконцентрировала на территории Украины 85 батальонных тактических групп. Большинство из них находятся на Донбассе.

18 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что роSSийские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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