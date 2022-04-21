РоSSия сконцентрировала на территории Украины 85 батальонных тактических групп – Пентагон

РоSSия продолжает заводить новые батальонные тактические группы (БТГ) на территорию Украины, добавив еще три со вчерашнего дня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, общее количество роSSийских БТГ в Украине достигло 85.

"Большинство из них, по нашим оценкам, попадают в регион Донбасса", - добавил чиновник.

Напомним, по мнению президента США , роSSийское наступление будет «более ограниченным с точки зрения географии, но не с точки зрения жестокости».