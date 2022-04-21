Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири: "Задача рашистской орды..."

РоSSийский президент Путин и министр обороны Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири.

Президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев, чтобы строить новые города. Задача рашистскої орды – уничтожение нашей страны, нашей нации, колонизация Украины", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимал не только Путин, но и все высшее политическое руководство РоSSии. По словам секретаря СНБО, война не закончится до тех пор, пока оккупантов не выгонят со всех украинских территорий, включая Крым.