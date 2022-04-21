Впервые с начала роSSийского вторжения Израиль поставит в Украину бронежилеты и каски — СМИ

Сейчас в Израиле изучают техническую сторону вопроса - пути доставки защитных комплектов и механизм их передачи по назначению, информирует ZN.ua.

Впервые с начала роSSийского вторжения Израиль поставит в Украину бронежилеты и каски — СМИ

Израиль поставит средства защиты - каски и бронежилеты, - для украинских спасательных и гуманитарных служб в рамках гуманитарной помощи стране в противостоянии роSSийскому вторжению. Об этом сообщает издание «Вести. Израиль по-русски».

«Впервые с начала роSSийского вторжения в Украину Израиль поставит украинской стороне каски и бронежилеты. Сотни защитных комплектов предназначаются исключительно для спасательных служб и других гражданских структур Украины. Решение о начале поставок было согласовано на самом высоком уровне и на протяжении нескольких недель оставалось секретным», - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что в настоящее время в Израиле изучают техническую сторону вопроса - пути доставки защитных комплектов и механизм их передачи по назначению.

«Передача Украине защитных комплектов рассматривается в Израиле как часть гуманитарной помощи наряду с открытием во Львовской области израильского полевого госпиталя, поставкой продовольствия и медикаментов и приемом репатриантов - беженцев из районов военных действий», - подчеркивается в сообщении.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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