Евросоюз ввел санкции в отношении Сергея Курченко и Евгения Пригожина

ЕС считает, что они получили выгоду из-за оккупации Россией украинских Крыма и Донбасса.

Европейский Союз 21 апреля внес в список санкций украинского бизнесмена Сергея Курченко и роSSийского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина.

Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В заявлении Совета Евросоюза говорится, что два физических лица необходимо добавить в список лиц, организаций и структур, в отношении которых действуют ограничительные меры "за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получении доходов от решений РоSSии, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией на Востоке Украины".

В документе отмечается, что Пригожин "несет ответственность за, активные действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Что касается Курченко, то в документе говорится, что "он помог крупным роSSийским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС , действуя как субподрядчик".

В сентябре 2019 года США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 года Евросоюз включил Пригожина в список санкций, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию и деятельности частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера").

Курченко находится под санкциями Украины с 2018 года. С февраля 2014 года он находится за границей, в связи с чем Курченко объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривень, а ущерб – более 14 млрд гривень. Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (кража); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подлог документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция тяжелейшей из инкриминируемых ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.