Евросоюз ввел санкции в отношении Сергея Курченко и Евгения Пригожина

ЕС считает, что они получили выгоду из-за оккупации Россией украинских Крыма и Донбасса.

Евросоюз ввел санкции в отношении Сергея Курченко и Евгения Пригожина
Сергій Курченко
Фото: sergeykurchenko.com

Европейский Союз 21 апреля внес в список санкций украинского бизнесмена Сергея Курченко и роSSийского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина.

Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В заявлении Совета Евросоюза говорится, что два физических лица необходимо добавить в список лиц, организаций и структур, в отношении которых действуют ограничительные меры "за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получении доходов от решений РоSSии, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией на Востоке Украины".

В документе отмечается, что Пригожин "несет ответственность за, активные действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Что касается Курченко, то в документе говорится, что "он помог крупным роSSийским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик".

В сентябре 2019 года США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 года Евросоюз включил Пригожина в список санкций, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию и деятельности частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера").

Курченко находится под санкциями Украины с 2018 года. С февраля 2014 года он находится за границей, в связи с чем Курченко объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Украине Курченко инкриминируют 10 преступных эпизодов, сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривень, а ущерб – более 14 млрд гривень. Действия Курченко квалифицированы по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (кража); ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение), ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов); ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подлог документов, печатей) Уголовного кодекса.

Санкция тяжелейшей из инкриминируемых ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Новый пакет санкций США задел организации, которые помогали обходить санкцииНовый пакет санкций США задел организации, которые помогали обходить санкции
Зеленский: "Санкции нужны, чтобы сказать РоSSии, что нет альтернативы миру"
Экспертная группа Ермака-Макфола обнародовала план, как немедленно ужесточить санкции против РоSSииЭкспертная группа Ермака-Макфола обнародовала план, как немедленно ужесточить санкции против РоSSии
США могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделеСША могут объявить новые санкции против РФ уже на этой неделе
США ввели статус временной защиты для граждан Украины, - ЕрмакСША ввели статус временной защиты для граждан Украины, - Ермак
Зеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФЗеленский: Ответом на попытку рублевой оккупации областей Украины должны быть санкции по всей банковской системе РФ
7 из 10 японцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на влияние на экономику их страны – опрос7 из 10 японцев поддерживают санкции против РФ, несмотря на влияние на экономику их страны – опрос
Премьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в УкраинеПремьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в Украине
Собирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведыСобирать доказательства геноцида Путина в отношении украинцев необходимо - правоведы
В США назвали основной фактор, который может помочь РоSSии обойти санкцииВ США назвали основной фактор, который может помочь РоSSии обойти санкции
Последние новости
Подгружаем последние новости