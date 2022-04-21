В Кинешме горел один из крупнейших в РФ химических заводов
Причиной назвали неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару.
Масштабный пожар произошел в четверг, 21 апреля, на территории Дмитриевского химзавода в городе Кинешма Ивановской области РФ. Огонь повредил здание цеха на площади в 1,5 тыс. кв. м, сообщают роSSийские СМИ.
Дмитриевский химический завод считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей в РоSSии.
Приблизительно в 8.30 утра вспыхнул склад готовой продукции на ООО "ДХЗ - Производство". Что конкретно хранится в горящем ангаре, неизвестно, но ассортимент предприятия велик: от бутилацетата до пищевой уксусной кислоты, изобутилацетата и промышленных растворителей, пишет местное издание "Кинешемец".
Для ликвидации огня были задействованы все пожарные расчеты кинешемского гарнизона, а также техника предприятия. За более чем два часа огонь удалось потушить.
Как передает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного областного МЧС, из здания эвакуировали 143 человека. Во время пожара обрушился металлический ангар.
В администрации Ивановской области сообщали об одном пострадавшем.
Между тем в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение с ожогами.
При этом представитель городской больницы Кинешмы заявила, что состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, она находится в реанимации.
Тем временем IvanovoNews пишет, что причиной пожара стала неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару.
Отмечается, что одна из работниц химзавода 1980 рождения готовила и переливала химические вещества. При этом допустила неосторожность, нарушила технику безопасности, в результате чего произошло возгорание.
"По словам работницы химзавода, при разливе ацетона в пластиковую тару произошел электростатический разряд, в результате которого начался пожар в здании", – сообщает издание.
Напомним, сегодня в роSSийской Твери дотла выгорел НИИ Воздушно-космической обороны. По последним данным, погибли 7 человек, около 30 – пострадали.