В Кинешме горел один из крупнейших в РФ химических заводов

Причиной назвали неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару.

В Кинешме горел один из крупнейших в РФ химических заводов
Фото: kineshemec.ru

Масштабный пожар произошел в четверг, 21 апреля, на территории Дмитриевского химзавода в городе Кинешма Ивановской области РФ. Огонь повредил здание цеха на площади в 1,5 тыс. кв. м, сообщают роSSийские СМИ.

Дмитриевский химический завод считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей в РоSSии.

Приблизительно в 8.30 утра вспыхнул склад готовой продукции на ООО "ДХЗ - Производство". Что конкретно хранится в горящем ангаре, неизвестно, но ассортимент предприятия велик: от бутилацетата до пищевой уксусной кислоты, изобутилацетата и промышленных растворителей, пишет местное издание "Кинешемец".

Для ликвидации огня были задействованы все пожарные расчеты кинешемского гарнизона, а также техника предприятия. За более чем два часа огонь удалось потушить.

Фото: kineshemec.ru

Фото: kineshemec.ru

Фото: kineshemec.ru

Как передает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного областного МЧС, из здания эвакуировали 143 человека. Во время пожара обрушился металлический ангар.

В администрации Ивановской области сообщали об одном пострадавшем.

Между тем в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение с ожогами.

При этом представитель городской больницы Кинешмы заявила, что состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, она находится в реанимации.

Тем временем IvanovoNews пишет, что причиной пожара стала неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару.

Отмечается, что одна из работниц химзавода 1980 рождения готовила и переливала химические вещества. При этом допустила неосторожность, нарушила технику безопасности, в результате чего произошло возгорание.

"По словам работницы химзавода, при разливе ацетона в пластиковую тару произошел электростатический разряд, в результате которого начался пожар в здании", – сообщает издание.

Напомним, сегодня в роSSийской Твери дотла выгорел НИИ Воздушно-космической обороны. По последним данным, погибли 7 человек, около 30 – пострадали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, занимавшийся разработкой "Искандеров" (обновлено)В роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, занимавшийся разработкой "Искандеров" (обновлено)
Ни один бункер их не спасет: названы имена роSSийских коммандиров, которые приказывают обстреливать ХарьковщинуНи один бункер их не спасет: названы имена роSSийских коммандиров, которые приказывают обстреливать Харьковщину
Оккупанты обстреляли Николаев: погиб один человек, двое получили раненияОккупанты обстреляли Николаев: погиб один человек, двое получили ранения
В Украине ликвидирован еще один путинский полковник: фото "груза 200"В Украине ликвидирован еще один путинский полковник: фото "груза 200"
Домой возвращаются сразу 76 человек: проведен еще один успешный обмен пленнымиДомой возвращаются сразу 76 человек: проведен еще один успешный обмен пленными
Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"
РоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - ГайдайРоSSияне четвертый раз обстреляли в Северодонецке один и тот же храм, - Гайдай
В РоSSии остановилось производство ЗРК, работников заводов отправляют в отпуск или на войнуВ РоSSии остановилось производство ЗРК, работников заводов отправляют в отпуск или на войну
РоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтоженРоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтожен
Оккупанты снова обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава Луганской ОВАОккупанты снова обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава Луганской ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости