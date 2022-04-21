В Кинешме горел один из крупнейших в РФ химических заводов

Причиной назвали неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару.

Масштабный пожар произошел в четверг, 21 апреля, на территории Дмитриевского химзавода в городе Кинешма Ивановской области РФ . Огонь повредил здание цеха на площади в 1,5 тыс. кв. м, сообщают роSSийские СМИ .

Дмитриевский химический завод считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей в РоSSии.

Приблизительно в 8.30 утра вспыхнул склад готовой продукции на ООО "ДХЗ - Производство". Что конкретно хранится в горящем ангаре, неизвестно, но ассортимент предприятия велик: от бутилацетата до пищевой уксусной кислоты, изобутилацетата и промышленных растворителей, пишет местное издание "Кинешемец".

Для ликвидации огня были задействованы все пожарные расчеты кинешемского гарнизона, а также техника предприятия. За более чем два часа огонь удалось потушить.

Фото: kineshemec.ru

Фото: kineshemec.ru

Фото: kineshemec.ru

Как передает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного областного МЧС, из здания эвакуировали 143 человека. Во время пожара обрушился металлический ангар.

В администрации Ивановской области сообщали об одном пострадавшем.

Между тем в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение с ожогами.

При этом представитель городской больницы Кинешмы заявила, что состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, она находится в реанимации.

Тем временем IvanovoNews пишет, что причиной пожара стала неосторожность при разливе ацетона в пластиковую тару.

Отмечается, что одна из работниц химзавода 1980 рождения готовила и переливала химические вещества. При этом допустила неосторожность, нарушила технику безопасности, в результате чего произошло возгорание.

"По словам работницы химзавода, при разливе ацетона в пластиковую тару произошел электростатический разряд, в результате которого начался пожар в здании", – сообщает издание.

Напомним, сегодня в роSSийской Твери дотла выгорел НИИ Воздушно-космической обороны. По последним данным, погибли 7 человек, около 30 – пострадали.