Шмыгаль встретился с министром финансов США: решали, как побольнее ударить РоSSию

В четверг, 21 апреля, состоялся визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Вашингтон, где состоялась его встреча с министром финансов США Джанет Еллен.

Об этом глава Кабинета министров сообщил в Telegram.

Шмыгаль и Еллен обсудили вопросы увеличения объема финансовой помощи Украине и необходимости усиления санкционного давления на РоSSию. Официальный Вашингтон выделит нашей стране 500 миллионов долларов на поддержание обороноспособности Украины, информирует Апостроф .

"РоSSийская банковская система должна быть отрезана от мира. На всех наших встречах мы подчеркиваем, что РоSSия — это угроза не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Мы все видим, как эта страна-агрессор пытается спровоцировать как можно больше мировых кризисов. Энергетическую, продовольственную, миграционную. Поэтому так важно объединиться вокруг поддержки Украины и помочь нам одержать победу в этой войне", - заявил Шмыгаль.