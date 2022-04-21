Шмыгаль встретился с министром финансов США: решали, как побольнее ударить РоSSию
В четверг, 21 апреля, состоялся визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Вашингтон, где состоялась его встреча с министром финансов США Джанет Еллен.
Об этом глава Кабинета министров сообщил в Telegram.
Шмыгаль и Еллен обсудили вопросы увеличения объема финансовой помощи Украине и необходимости усиления санкционного давления на РоSSию. Официальный Вашингтон выделит нашей стране 500 миллионов долларов на поддержание обороноспособности Украины, информирует
"РоSSийская банковская система должна быть отрезана от мира. На всех наших встречах мы подчеркиваем, что РоSSия — это угроза не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Мы все видим, как эта страна-агрессор пытается спровоцировать как можно больше мировых кризисов. Энергетическую, продовольственную, миграционную. Поэтому так важно объединиться вокруг поддержки Украины и помочь нам одержать победу в этой войне", - заявил Шмыгаль.