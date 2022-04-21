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2022-04-21
РоSSия нанесла три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины
Погибших нет. Разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть.
Ілюстративне фото
Фото: Крим Реалії
21 апреля вечером роSSийские войска нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он также отметил, что в результате ударов погибших нет.
"Все живы. Наголову разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", - добавил глава ОВА.
Напомним, сегодняшняя ночь в Днепропетровской области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враги обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.