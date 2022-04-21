РоSSия нанесла три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины

Погибших нет. Разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть.

РоSSия нанесла три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины
Ілюстративне фото
Фото: Крим Реалії

21 апреля вечером роSSийские войска нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он также отметил, что в результате ударов погибших нет.

"Все живы. Наголову разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", - добавил глава ОВА.

Напомним, сегодняшняя ночь в Днепропетровской области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враги обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия бомбит "Азовсталь", несмотря на указания Путина "не штурмовать" промзону МариуполяРоSSия бомбит "Азовсталь", несмотря на указания Путина "не штурмовать" промзону Мариуполя
РоSSийская армия нанесла два удара по Запорожью, – глава ОВАРоSSийская армия нанесла два удара по Запорожью, – глава ОВА
РФ может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры на западе Украины – ЦПДРФ может планировать обстрел железнодорожной инфраструктуры на западе Украины – ЦПД
Business Insider: РоSSия отправила на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и ЛивииBusiness Insider: РоSSия отправила на Донбасс до 20 тысяч наемников из Сирии и Ливии
РоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – КириленкоРоSSияне попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, – Кириленко
Первое в истории выступление Украины на сессии G20: РоSSия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитетаПервое в истории выступление Украины на сессии G20: РоSSия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
РоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую областьРоSSияне обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область
РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»РоSSия отказала на призывы ООН о пасхальном перемирии в Украине: чтобы «не дать киевским националистам передышку»
РоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с УкраинойРоSSия добивается включения Беларуси в гаранты договора с Украиной
РоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграетРоSSия уничтожает генофонд Крыма и ОРДЛО: Подоляк пояснил, почему Украина от этого только выиграет
Последние новости
Подгружаем последние новости