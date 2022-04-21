Парламент принял за основу законопроект об изменениях в работе местного самоуправления на время военного положения

Документ, в частности, расширяет полномочия главы громады и регулирует деятельность районных и областных военных администраций, информирует ZN.ua.

Парламент принял за основу законопроект об изменениях в работе местного самоуправления на время военного положения
© Верховная Рада

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №7269 о функционировании местного самоуправления в период действия военного положения. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин в Facebook, рассказав о ключевых предложениях.

В частности, по словам депутата, документ предусматривает осуществление главой громады некоторых полномочий местной рады на территории, где не ведутся боевые действия.

  • по передаче средств на потребности ВСУ, управлению имуществом и коммунальными предприятиями, созданию центров правовой помощи, борьбе со стихийными бедствиями, опасными отходами, внесению изменений в местные программы;
  • по изменению количественного состава исполкома, утверждению временной структуры ОМС, управлению ОСН, уточнению местного бюджета с информированием главы областной военной администрации;

Также в законопроекте предлагают на время действия военного положения предоставить председателю громады право увольнять работников местного самоуправления с должностей и нанимать новых, не применяя конкурсные процедуры.

Документ регулирует статус и полномочия военных администраций населенных пунктов. Например, речь идет о передаче полномочий районных и областных рад и их исполнительных аппаратов районным и областным военным администрациям, если областной центр оккупирован, окружен или там ведутся боевые действия.

Кроме этого, законопроект предусматривает обеспечение предоставления админуслуг населению с учетом имеющихся угроз безопасности: ограниченный доступ к реестрам и т.д.

Виталий Безгин отметил, что Верховная Рада вдвое сократила срок подачи правок. Он призвал активно присоединяться к обсуждению.

“Сейчас готовим комитетские правки совместно с фракциями и группами, Офисом Президента Украины, Минрегионом, Министерством юстиции Украины, Ассоциацией городов Украины. В начале мая планируем выйти на согласованную редакцию и проголосовать в целом», — добавил народный депутат.


Максим Царук, ZN.ua

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