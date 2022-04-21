Гаубицы и дроны-камикадзе: в Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи Украине

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине. Речь идет, в частности, о специально приспособленных дронах.

Информацию о составе нового пакета военной помощи Украине, о котором объявил президент Байден, обнародовала корреспондент Politico Лара Зелигман, передает ВВС.

Так пакет помощи будет включать:

72 гаубицы калибра 155 мм (на прошлой неделе дали всего 18 таких орудий) и 144 тыс. снарядов к ним;

72 тягача для гаубиц;

"более 121" беспилотного аппарата Phoenix Ghost (такое же количество называл Белый дом);

полевое оборудование и запчасти.

О беспилотниках Phoenix Ghost подробнее рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Они были специально срочно доработаны ВВС США для нужд Киева и во многом аналогичны дронам Switchblade, переданным Украине раньше. Это так называемые "барражирующие боеприпасы", или, как их называют в популярной печати, дроны-камикадзе. Они способны пролетать расстояние в десятки километров, после чего направляются к цели и подрывают ее вместе с собой.

Источники в Пентагоне, в этот раз неназванные, рассказали журналистам, что первые самолеты с техникой из нового пакета вылетят в сопредельные с Украиной страны "в течение 24-48 часов", а "до конца выходных" груз должен быть в руках украинцев.

Ранее 21 апреля Байден объявил о дополнительном пакете помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, заявив, что это "безошибочный месседж Путину: ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину".