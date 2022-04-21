Казахстан отправил в Украину 20 тонн гуманитарной помощи

Это уже восьмая машина с гумгрузом; в общей сложности казахские волонтеры собрали уже почти 200 тонн такой помощи.

Штаб гуманитарной поддержки Украины в Казахстане отправил очередной груз - 20 тонн гуманитарной помощи - нашему государству.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Казахстане.

Среди груза – средства личной гигиены и продукты питания. В общей сложности волонтеры собрали и отправили в Украину почти 200 тонн гумпомощи.

"Из восьми фур пять уже прибыли в Украину, и гуммпомощь распределена по нуждающимся регионам, две фуры - еще в пути, и, наконец, восьмую отправили сегодня", - сообщил посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.

Ранее в Украину уже отправили 8 авиарейсов с гуманитарной помощью от казахстанцев и 3 еще рейса – от власти страны.

Фото: Facebook/Посольство України в Казахстані

Фото: Facebook/Посольство України в Казахстані

В посольстве говорят - фуры с гуманитарной помощью направляются по территории Азербайджана, Болгарии, Турции и Румынии. Это занимает примерно две недели. На территории Украины помощь направляется в большие хабы. Нынешний грузовик приедет, например, в Винницу.

По информации украинского посольства, пункты приема гуманитарной помощи работают в 11 регионах Казахстана: в Караганде, Уральске, Семее, Усть-Каменогорске, Актау, Туркестане, Атырау, Экибастуге, Актобе, Алматы и Нур-Султане.

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам.