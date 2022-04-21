Нескольких коллаборантов задержали на Киевщине: в полиции сообщили подробности

полиция, полиция Украины

Правоохранители задержали троих коллаборантов, которые помогали оккупантам в Киевской области.

Как пишет Politeka.net, несмотря на сложную ситуацию в Украине правоохранители продолжают заниматься своей работой. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что правоохранители после деоккупации Киевской области задержали нескольких мужчин, которые сотрудничали с роSSийскими войсками. Они призывали местных жителей поддержать идеологию орков и помогать информацией, продуктами и водой, передает ГУНП в Киевской области.

"Правоохранители Бучанского районного управления полиции, по процессуальному руководству Бучанской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении трем фигурантам за сотрудничество с врагом по ч.2 ст. 111 УК Украины", - отметили в пресс-службе.

Также отмечено, что коллаборанты отбирали у местных жителей машины для потребностей оккупантов, а также рассказывали о передвижении украинской техники.


Артём Батечко, politeka.net

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