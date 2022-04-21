В роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, занимавшийся разработкой "Искандеров" (обновлено)

Известно о шести погибших. Пострадали 27 человек.

В роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, занимавшийся разработкой "Искандеров" (обновлено)
Фото: ТАСС

В четверг, 21 апреля, в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в центре роSSийского города Тверь случился масштабный пожар.

Этот институт занимался разработкой теории вооружения ПВО, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного и воздушного базирования. В частности, его специалисты занимались разработкой ракетных систем "Искандер".

Обновление 19:49. Пожар до сих пор не удалось погасить. В 19:42 ТАСС сообщило, что ликвидировано открытое горение.

По последним данным, в результате пожара в оборонном НИИ в Твери 6 погибли и 27 человек пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Обновление. Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти, сообщил ТАСС.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери по состоянию на 16:00 по Киеву тушат более 240 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тверь.
Пожар в НИИ Минобороны РФ.

Этот институт занимался разработкой теории вооружения ПВО, делал навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного и воздушного базирования. pic.twitter.com/SV04Ak7NtD

— bamr (@bamr69) April 21, 2022

РоSSийские СМИ информируют, что возгорание возникло на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь стремительно распространился на несколько этажей. Персонал научного учреждения Минобороны РоSSии – более 30 человек – был эвакуирован.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, пожару присвоили третий номер сложности. На тушение огня отправили расчеты шести пожарных частей, а впоследствии привлекли вертолет. Он может вылить на очаг пожара пять тонн воды.

Из-за пожара в центре города наблюдается задымление.

В результате пожара произошел обвал кровли по всей площади здания. Огонь охватил три из четырех этажей здания оборонного НИИ.

Раша вам знаки.Тверь продожение.??? pic.twitter.com/ItCKimJjnm

— Elena??? (@61_elena) April 21, 2022

Тверь горить. pic.twitter.com/I4AXlfMSA6

— Болбочанин (@Bolbochanyn) April 21, 2022

По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети, здание и проводка были старыми.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли два человека, пострадали около 30, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. При этом представитель скорой помощи Твери сообщал о 20 пострадавших. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их количество.

По информации экстренных служб, некоторые пострадавшие надышались дыма, многие получили травмы, выпрыгивая из окон здания. На место происшествия прибыли 14 машин скорой помощи.

Впоследствии ТАСС со ссылкой на врачей сообщил, что госпитализировали семь человек, из них трое - в реанимации.

Обновление. Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти, сообщил ТАСС.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери по состоянию на 16:00 по Киеву тушат более 240 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: твіттер

Напомним, на рассвете 1 апреля вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в роSSийском Белгороде, за 40 км от украинской границы. РоSSийские власти заявили, что огонь вспыхнул после того, как город якобы атаковали два украинских вертолета.

Перед тем, вечером 29 марта, возле Белгорода была слышна серия взрывов. По сообщениям в социальных сетях, взрывались боеприпасы на складе.

Утром 22 марта в РоSSии на частной нефтебазе вспыхнуло сразу семь бензовозов. Пожар возник на нефтебазе "Лукойла" под Нижним Новгородом.

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