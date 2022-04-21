В Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – Данилов

Украинская армия провела успешную операцию по ликвидации иностранных наемников в Луганской области, информирует ZN.ua.

В Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – Данилов
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что вооруженные силы Украины уничтожили отряд ливийцев и сирийцев в боях за Попасную.

На вопрос о боевой способности иностранных наемников, сражающихся на стороне роSSийской армии, Данилов ответил, что имеет неопровержимые доказательства их уничтожения в районе Попасной.

«Мне сложно говорить об их боевых навыках. На сегодняшний день мы имеем фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области. Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, наверное, другая. Думаю, они увидели здесь совсем не то, что ожидали», - сообщил секретарь Совета безопасности в интервью «Радио НВ».

Также он подчеркнул, что уничтоженный отряд ливийцев и сирийцев был относительно небольшим и состоял из 20-25 человек. Тем не менее Данилов предполагает, что с начала войны в 2014 году на территории Донецкой и Луганской областей до сих пор могут находиться от 300 до 500 боевиков.

Накануне западные СМИ сообщили, что РоSSия продолжает вербовать наемников из Ливии и Сирии для того, чтобы увеличить свою военную мощь в битве за Донбасс.


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52В Запорожской области украинские защитники уничтожили вертолет РФ К-52
ВСУ сбили вражеский Су-34 вблизи ИзюмаВСУ сбили вражеский Су-34 вблизи Изюма
«Против этих ребят у россиян нет никаких шансов»: бойцы ВСУ дали жару оккупантам на Харьковщине«Против этих ребят у россиян нет никаких шансов»: бойцы ВСУ дали жару оккупантам на Харьковщине
С начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину городаС начала вторжения РФ в Попасной погибли более 100 человек, оккупанты контролируют половину города
Украинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – ДаниловУкраинские войска в Попасной уничтожили отряд наемников из Сирии и Ливии, – Данилов
«Мы это обязательно сделаем» - Данилов об ударе по Крымскому мосту«Мы это обязательно сделаем» - Данилов об ударе по Крымскому мосту
РоSSийским оккупантам приказали убить военнопленных в Попасной — перехваченный разговорРоSSийским оккупантам приказали убить военнопленных в Попасной — перехваченный разговор
Бойцы королевской бригады уничтожили возле Попасной "вагнеровцев"Бойцы королевской бригады уничтожили возле Попасной "вагнеровцев"
В течение суток ВСУ уничтожили девять вражеских воздушных целейВ течение суток ВСУ уничтожили девять вражеских воздушных целей
В Попасной и Рубежном свет, газ и водоснабжение уже не возобновить до конца войныВ Попасной и Рубежном свет, газ и водоснабжение уже не возобновить до конца войны
Последние новости
Подгружаем последние новости