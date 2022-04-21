В Попасной наши бойцы уничтожили вражеский отряд ливийцев и сирийцев – Данилов
Украинская армия провела успешную операцию по ликвидации иностранных наемников в Луганской области, информирует
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что вооруженные силы Украины уничтожили отряд ливийцев и сирийцев в боях за Попасную.
На вопрос о боевой способности иностранных наемников, сражающихся на стороне роSSийской армии, Данилов ответил, что имеет неопровержимые доказательства их уничтожения в районе Попасной.
«Мне сложно говорить об их боевых навыках. На сегодняшний день мы имеем фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области. Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, наверное, другая. Думаю, они увидели здесь совсем не то, что ожидали», - сообщил секретарь Совета безопасности в интервью «
Также он подчеркнул, что уничтоженный отряд ливийцев и сирийцев был относительно небольшим и состоял из 20-25 человек. Тем не менее Данилов предполагает, что с начала войны в 2014 году на территории Донецкой и Луганской областей до сих пор могут находиться от 300 до 500 боевиков.
Накануне западные СМИ сообщили, что РоSSия продолжает вербовать наемников из Ливии и Сирии для того, чтобы увеличить свою военную мощь в битве за Донбасс.