На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести "псевдореферендум", а после - "перепись населения"

Оккупанты запрещают любое перемещение местных жителей.

На временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты хотят провести
© Вгору

На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенные оккупационные власти планируют провести так называемый "референдум". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в четверг, 21 апреля.

При этом в период 2-10 мая оккупанты планируют провести "перепись населения".

"На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола. Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой РоSSийской Федерацией части Херсонщины спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая -" перепись населения". Местным жителям запрещено любое перемещение между населенными пунктами", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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