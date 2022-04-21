На Харьковщине ВСУ сбили два вражеских самолета и беспилотник, - ПК "Восток"

Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6000 метров в районе Изюма.

На Харьковщине ВСУ сбили два вражеских самолета и беспилотник, - ПК "Восток"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

Сегодня, 21 апреля, подразделения воздушного командования "Восток" во взаимодействии с силами Операции Объединенных сил в Харьковской области ликвидировали два вражеских самолета.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Восток".

"По предварительным данным, уничтожены роSSийские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 метров в районе Изюма", - сказано в сообщении на странице командования в фейсбуке.

Кроме того, на Харьковщине в течение этих суток также ликвидирован один БПЛА.

ВК "Восток" обнародовало видео с одним из самолетов, уже распространившееся в сети.

Ранее сегодня глава Харьковской ОВ сообщил, что ВСУ сбили вражеский Су-34 близ Изюма. Кроме того, в Запорожской области бойцы Нацгвардии сбили вражеский геликоптер К-52 "Аллигатор".

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