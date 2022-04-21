РоSSия бомбит "Азовсталь", несмотря на указания Путина "не штурмовать" промзону Мариуполя

Бои идут в районе трамвайного депо, на значительном расстоянии от территории "Азовстали".

РоSSия бомбит "Азовсталь", несмотря на указания Путина "не штурмовать" промзону Мариуполя
Фото: Маріупольська міська рада/VIA REUTERS

Несмотря на то, что Путин скомандовал Шойгу "не штурмовать" промзону Мариуполя, русская армия бомбит "Азовсталь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время идут бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали". Это просто для понимания зеленых коридоров для Азовстали и "победы путина над Мариуполем", – рассказал он.

Андрющенко уверен, что оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри "Азовстали": и украинских военных, и гражданских.

"Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех. Если мы говорим о гуманитарных шагах", – добавил советник городского головы Мариуполя.

Ранее сегодня роSSийские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же время, Путин приказал заблокировать территорию украинского города. Он, согласно цитатам роSSийских медиа, сказал, что стоит сохранить жизнь его оккупантам, и не надо "лезть в катакомбы".

Шойгу в свою очередь заявил, что на территории "Азовстали" остаются 2000 человек.

Напомним, небольшая часть Мариуполя остается неоккупированной россиянами. На заводе "Азовсталь" находится полк "Азов", морпехи, правоохранители, пограничники и мирные жители, в том числе раненные.

Враги мешают нормальной эвакуации, постоянно обстреливают город и штурмуют его.

Вчера командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру изъятия военных Мариупольского гарнизона и укрывающихся на заводе мирных жителей. Он отметил, что это может быть его последним заявлением, ведь у защитников "осталось всего несколько дней, а то и часов".

Президент Владимир Зеленский говорил, что спасти людей из Мариуполя можно двумя путями: силой, если у нас будет необходимое оружие, или переговорами. Однако РоSSия на дипломатию пока не способна.

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