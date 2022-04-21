РоSSия бомбит "Азовсталь", несмотря на указания Путина "не штурмовать" промзону Мариуполя

Несмотря на то, что Путин скомандовал Шойгу "не штурмовать" промзону Мариуполя, русская армия бомбит "Азовсталь".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали". В то же время идут бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали". Это просто для понимания зеленых коридоров для Азовстали и "победы путина над Мариуполем", – рассказал он.

Андрющенко уверен, что оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри "Азовстали": и украинских военных, и гражданских.

"Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех. Если мы говорим о гуманитарных шагах", – добавил советник городского головы Мариуполя.

Ранее сегодня роSSийские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин скомандовал министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать промышленную зону Мариуполя. В то же время, Путин приказал заблокировать территорию украинского города. Он, согласно цитатам роSSийских медиа, сказал, что стоит сохранить жизнь его оккупантам, и не надо "лезть в катакомбы".

Шойгу в свою очередь заявил, что на территории "Азовстали" остаются 2000 человек.

Напомним, небольшая часть Мариуполя остается неоккупированной россиянами. На заводе "Азовсталь" находится полк "Азов", морпехи, правоохранители, пограничники и мирные жители, в том числе раненные.

Враги мешают нормальной эвакуации, постоянно обстреливают город и штурмуют его.

Вчера командир 36 бригады морпехов, которая вместе с полком "Азов" защищает Мариуполь, майор Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой применить процедуру изъятия военных Мариупольского гарнизона и укрывающихся на заводе мирных жителей. Он отметил, что это может быть его последним заявлением, ведь у защитников "осталось всего несколько дней, а то и часов".

Президент Владимир Зеленский говорил, что спасти людей из Мариуполя можно двумя путями: силой, если у нас будет необходимое оружие, или переговорами. Однако РоSSия на дипломатию пока не способна.