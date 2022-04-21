В россии пылает крупнейший химзавод, все в черном дыму: что известно о пострадавших

В россии пылает крупнейший химзавод, все в черном дыму: что известно о пострадавших

Это самый крупный пожар на промышленном объекте города за последние годы.

На территории химзавода в роSSийском городе Кинешма произошел пожар. Соответствующие кадры публикуют в сети.

По данным роSSийских СМИ, огонь повредил здание цеха на площади 1,5 тыс. кв. м. Стало известно о двух пострадавших. В частности сообщают, что одна женщина получила химические ожоги.

Также россияне сообщили, что в Кинешме это самый крупный пожар на промышленном объекте за последние годы.

В городе #Кинешма в Ивановской области загорелся химзавод.

Пожар произошел в цехе по производству растворителей и красок на Дмитриевском химическом заводе.
Из горящего здания эвакуированы 143 человека, пожар бушует на площади примерно 800 квадратных метров. pic.twitter.com/9G4sEDljAx

— ????????? (@pa3ok_u_am6a) April 21, 2022

Дмитриевский химический завод в Кинешмы считается одним из крупнейших производителей бутилацетата и промышленных растворителей россии. По непроверенным данным он выпускает и боевую химию.

Кроме того, сегодня вспыхнул тверской НИИ №2 войск воздушно-космических сил РоSSии. Один человек погиб и двадцать пострадали.

Тверской университет занимается разработкой теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны РоSSии, создает навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.


Анна Вернигора, politeka.net

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