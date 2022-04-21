"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились

"Рабы для россии": мобилизованный из так называемой "ДНР" рассказал, как оккупанты с ним обходились

СБУ допросила пленного из так называемой "ДНР", который рассказал, как оккупанты относятся к ним.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Орки используют не только свою армию, но и принудительно отправляют воевать людей из так называемых "Л/ДНР". СБУ провела допрос одного из таких солдат, который попал в плен.

"Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорит мужчина.

Его насильственно мобилизовали и привезли в расположение русских войск под Сумами.

РоSSийские офицеры использовали их для устройства окопов, а в свободное время «воспитывали» по всем законам дедовщины.

«Когда мы были в лесу, ему (прим: русскому командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А второго нашел, так взял двух человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят», - резюмирует он.



Артём Батечко, politeka.net

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