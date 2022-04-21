У оккупантов - потери старших офицеров и принудительная мобилизация: сводка Генштаба ВСУ на вечер 21 апреля

Продолжаются 57 сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . Вечером, 21 апреля, враг продолжает наступление на Востоке для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями, информирует Апостроф.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

В то же время, не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн роSSийской военной техники в Беларуси. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Слобожанщине обстановка существенных изменений не претерпела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.

В Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На временно захваченной территории Херсонской области оккупационная "власть" объявила мобилизацию мужчин. Кроме того, на 1 мая на оккупированной части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха нет.

Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

Кроме того, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений, проведена принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывший на доукомплектование регулярных подразделений роSSийской федерации.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о выделении Украине дополнительных 800 млн долларов для противодействия роSSийской агрессии - речь идет о тяжелой артиллерии, гаубице и боеприпасах к ним, а также тактические дроны.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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